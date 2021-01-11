Симферополь, 11 января, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 11 января, сообщили в республиканском министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 11 января в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, дождь, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с», — сообщили в ведомстве.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.