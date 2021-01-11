Екатеринбург, 11 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В декабре 2021 года в Москве откроется филиал «Ельцин-центра». Об этом в уральском региональном центре ТАСС заявил исполнительный директор фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Александр Дроздов.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Памятник Ельцину у «Ельцин центра» в Екатеринбурге

«В декабре этого года — открытие филиала «Ельцин Центра» в Москве», — сказал Дроздов.

Он заранее пригласил журналистов в российскую столицу, чтобы посетить данный филиал.

Здание «Ельцин-центра» было открыто в Екатеринбурге в 2015 году.