Филиал «Ельцин-центра» в Москве откроется в конце 2021 года
Екатеринбург, 11 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В декабре 2021 года в Москве откроется филиал «Ельцин-центра». Об этом в уральском региональном центре ТАСС заявил исполнительный директор фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Александр Дроздов.
Андрей Алексеев ИА Красная Весна
Памятник Ельцину у «Ельцин центра» в Екатеринбурге
«В декабре этого года — открытие филиала «Ельцин Центра» в Москве», — сказал Дроздов.
Он заранее пригласил журналистов в российскую столицу, чтобы посетить данный филиал.
Здание «Ельцин-центра» было открыто в Екатеринбурге в 2015 году.