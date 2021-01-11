Красноярск, 11 января, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Красноярске школьники с первого по одиннадцатый классы вернулись за парты после зимних каникул. Как сообщили ИА REGNUM 11 января в мэрии города, третья четверть стартовала в очном режиме.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе. 1889

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

При этом школы работают по плавающему расписанию. Для каждого класса определено время начала и окончания уроков, что позволяет развести потоки учеников. Также согласован индивидуальный график посещения столовой. Ряд предметов преподаётся в онлайн-формате.

В школах действуют все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, заверили в мэрии.

Напомним, в Красноярске до зимних каникул очно обучались только ученики начальной школы и выпускных классов.

Читайте также: В школах Петербурга резко сократилось число болеющих детей и педагогов