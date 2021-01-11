Калуга, 11 января, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Калужской области порядка 1710 детей-сирот в настоящее время нуждаются в жилье, заявил 11 января на координационном совещании руководителей органов госвласти и территориальных федеральных органов региона министр министра труда и социальной защиты Павел Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерство труда и социальной защиты Калужской области

По словам областного министра, в 2020 году на обеспечение жильем данной категории граждан из федерального и областного бюджетов было выделено свыше 177 млн рублей. Из них 121,3 млн — средства областного бюджета. На эти деньги было приобретено 109 квартир. В 2021 году на обеспечение жильём детей-сирот предусмотрено более 185 млн рублей. Приобретение квартир в собственность области осуществляется региональным министерством экономического развития с помощью аукциона в электронной форме. В 2020 году проведено 180 аукционов, из них 71 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Здесь основой проблемой является нежелание застройщиков реализовывать квартиры на невыгодных для них условиях.

Для решения данной проблемы профильное министерство вышло на федеральный уровень с предложением внести изменения в действующее законодательство. Речь идет о возможности внедрения сертификатов на приобретение гражданами жилых помещений самостоятельно. Это позволит обеспечить жильем большее число нуждающихся, в том числе с привлечением средств материнского (семейного) капитала и собственных средств.

«На сегодняшний день возможности региона недостаточны для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Но у нас есть публичная и представительная власть, которая рассматривает и утверждает бюджет. Сумма средств, выделяемых на эти цели, по сравнению с предыдущим годом увеличена. Поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы не допускать в сбоев в обеспечении детей-сирот жильем и приобретать для них все квартиры в срок. Необходимо готовить соответствующие предложения, чтобы решать проблему строительства жилья для детей-сирот не только в крупных городах, но и в населенных пунктах численностью меньше 10 тысяч человек», — считает калужский губернатор Владислав Шапша.