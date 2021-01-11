Кострома, 11 января, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Костромской области началась массовая вакцинация населения от COVID-19, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Олег Богатырёв Вакцина

По данным на 11 января желание привиться двухкомпонентной вакциной «Спутник V» изъявили 900 жителей региона. Списки на вакцинацию переданы в медицинские организации области. В настоящее время прививки сделаны 720 костромичам, в том числе всем врачам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и работникам системы образования.

«Пока на вакцинацию записались порядка 900 добровольцев, не относящихся к системе здравоохранения и образования. Списки желающих переданы в медицинские организации. Конечно, приоритет отдаётся учителям и работникам социальной сферы, но при наличии свободных доз прививку уже можно сделать. На данный момент привиты все врачи из красных зон. Началась вакцинация работников системы образования. Запись на вакцинацию ведётся. Полагаю, в дальнейшем количество желающих будет расти», — рассказала ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения Валерия Стрелец.

Напомним, к формированию списков добровольцев, желающих сделать прививки, в Костромской области приступили в конце декабря 2020 года. Для этого костромичей просят звонить в кол-центр по номеру телефона 8−800−450−03−03. До прививки горожан бесплатно протестируют на наличие антител к коронавирусу, перед самой процедурой каждого костромича осмотрит терапевт. В дальнейшем за состоянием привитых будут наблюдать врачи. В общей сложности к концу февраля 2021 года для вакцинации населения, учителей и работников соцсферы в регион доставят 28 тысяч доз «Спутника V».