Красногорск, 11 января, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Подмосковье следует больше внимания уделять благоустройству частного сектора. Об этом 11 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Причем благоустройство должно затронуть частные жилые микрорайоны, расположенные как в селах и небольших населенных пунктах, так и в крупных городах региона.

«В Московской области даже в городах есть частный сектор. И здесь обращаю внимание глав районов на то, что и здесь все должно радовать глаз. Все, что касается дорог, заборов, все должно быть на уровне. Такая практика существует в ряде муниципалитетов», — сказал Воробьев.