Барнаул, 11 января, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В связи с резким ростом оптовых цен на бензин в России необходимо задействовать три инструмента: вмешательство регуляторов, ограничение экспорта и насыщение топливом внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко. Эксперт подтвердил, что цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжают рост.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

Юрий Матвейко «К сожалению, сегодня на бирже выросли на разных заводах более чем на 3000 рублей за тонну. Если еще день-два такой рост продолжится, то оптовые цены будут выше розничных, необходимо вмешательство регуляторов, ограничение экспорта и насыщение топливом внутреннего рынка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после устойчивого снижения оптовых цен на бензин в России, которое наблюдалось в ноябре 2020 года, бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже СПбМТСБ в начале декабря подрос в цене на 7,7% и 8,4%. По мнению доктора экономических наук Никиты Кричевского, причина резкого роста цен произошла на фоне отсутствия работы регуляторов, в частности Минтопэнерго: на мировом рынке моторного топлива начался рост, и в отсутствие действенного демпфирущего механизма вертикально интегрированным холдингам стало выгоднее продавать бензин за пределами России.

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