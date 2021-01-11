Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут сдать использованные во время новогодних праздников ели, сосны и пихты на переработку, их измельчат и используют для содержания животных.

Проект «Елки, палки и щепа» В Петербурге и Ленобласти стартовала акция по сбору новогодних деревьев

Как сообщается на сайте проекта «Елки, палки и щепа», в городе на Неве и в Ленобласти до 31 января 2021 года проводится сбор и переработка новогодних деревьев. Ёлки, сосны и пихты, приобретенные на новогодние праздники, можно будет бесплатно сдать в специальные пункты приема, где их измельчат, а образовавшуюся щепу передадут в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку.

В настоящий момент стационарные точки сбора новогодних деревьев работают в Выборгском районе города — в Парголово, у конного клуба «Кентаврик», в Пушкинском районе — в Шушарах на площадке на Большом круге.

С 15 по 17 января деревья можно будет сдать у контейнера раздельного сбора отходов со стороны улицы Магнитогорской у «Охта Молл» в Красногвардейском районе; с 16 по 17 января на спортивной площадке между домами 4 и 6 по улице Морской пехоты в Кировском районе города.

В разные дни в Северной столице будут развёрнуты и временные точки сбора. Так 16 января в Шушарах на улице Ленсоветской, 11 сдать елку можно будет с 11:00 до 12:00 часов, в следующий час в Сквере 70-летия Победы, напротив Окуловской улицы, 4, а с 15:00 до 16:00 на Колпинском шоссе, 13. 17 января пункт сбора будет открыт с 12:00 до 14:00 у конного клуба «Кентаврик» в Парголово.

ИА REGNUM Пункт сбора ёлок в конном клубе «Кентаврик»

«Помимо приёма срубленных ёлок проектом «Круг Жизни» осуществляется сбор вторсырья и горшечных ёлок в рамках акции #ЁлочкаЖиви», — уточнили организаторы акции.

В этот же день, но с 12:00 до 15:00 часов начнет работу временный пункт во Фрунзенском районе в МО №72 у ДОТа на Пражской улице, 33.

В Ленинградской области новогодние деревья можно сдать до 17 января в городе Кириши у стадионов «Нефтяник» и «Энергетик». А также у парка Семейного отдыха у входа со стороны проспекта Ленина и на новой набережной возле остановки напротив Волховской набережной, 44.

С 14 по 31 января, после празднования Старого Нового года, заработают и другие пункты в Ленинградской области. Так, они будут развернуты рядом с «Правилами деления» у МЕГА Парнас и Дыбенко во Всеволожском районе области.

Добавим, что 14, 21 и 28 января по предварительным заявка на адрес можно вызвать «Елкотакси». Услуга платная, обойдется за елку до 2 метров в 650 рублей. В случае, если елок много, то можно воспользоваться услугой «Елки и газели». В настоящий момент график составляется, услуга за вывоз 40 елок обойдется петербуржцам и жителям ближайших пригородов в 5600 рублей.

В переработку принимаются как целые сочные и сухие ели, сосны и пихты, а также ветки от них. Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешке. Перед сдачей в переработку необходимо избавить деревья и ветки от мишуры, блесток и украшений, а также на них не должно быть искусственного снега.