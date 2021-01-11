Москва, 11 января, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Заявление доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Скрыль о том, что наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 11 января в социальной сети Facebook.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

«В кризис 2008 года, чудом успели выдернуть деньги с ПИФов. На следующий день всё рухнуло. Кто не успел, все прогорели», — написала Elena D.

Многие пользователи оказались удивлены подобному совету специалиста. Они не относят себя к той категории граждан, которые имеют возможность накопить какие-либо суммы денег в России.

«Хаха! Советники нашлись», — пишет Jamal M.

Ряд пользователей предположили, что доцент просто ошибся адресатом и посоветовала накапливать деньги в России не тем гражданам. Они считают, что большинство населения России сейчас испытывает трудности в финансовом вопросе.

«Нормалёк! Это не для «простолюдина» информация… А доцент не той категории граждан дала совет», — считает Владимир К.

Некоторые комментаторы сообщили о том, что наблюдают, как в стране снижаются доходы местных жителей, а цены на продукты и услуги растут. В связи с этим говорить о накоплении средств многим попросту не приходится.

Напомним, 11 января доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила о том, что наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах.