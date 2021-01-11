Париж, 11 января, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Решение администрации Twitter заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа вызывает шок, об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции RTL.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Он признал, что шокирован решением Twitter о блокировке, так как сама цифровая олигархия не может регулировать деятельность цифровых гигантов. Это должны делать народ, государство и правосудие, полагает министр.

«Цифровая олигархия — это угроза для государств и демократий», — подчеркнул Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Twitter блокировку учётной записи Трампа после беспрядков в США объяснили угрозой «дальнейшего подстрекательства к насилию». Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что властям РФ стоит также сделать выводы об угрозе, исходящей от зарубежных интернет-платформ.

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