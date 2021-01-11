Астана, 11 января, 2021, 13:03 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом 11 января заявила секретарь Центральной избирательной комиссии («ЦИК) республики Сабила Мустафина на брифинге.

Parlam.kz Парламент Республики Казахстан

По её словам, за партию «Нур Отан» проголосовали 71,09% избирателей. Партия «Ак жол» («Светлый путь») набрала 10,95% голосов, «Народная партия Казахстана» — 9,1%.

Мустафина отметила, что семипроцентный барьер преодолели только три партии. Народно-демократическая партия набрала 5,29% голосов, партия «Адал» («Честность») — 3,57%.

Окончательные итоги выборов ЦИК Казахстана объявит позднее, после получения оригиналов протоколов территориальных избирательный комиссий.