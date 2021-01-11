Нижний Новгород, 11 января, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 января выявили 2796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2804 новых носителя коронавируса. Максимальное число заражений SARS-CoV-2, выявленных за сутки, наблюдалось по состоянию на 24 декабря — 3068 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 406 597 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 474 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 285, в Самарской области — 279, в Саратовской области — 251, в Ульяновской области — 244, в Кировской области — 226, в Пензенской области — 196, в Удмуртии — 190, в Оренбургской области — 170, в Башкирии — 165, в Чувашии — 91, в Татарии — 90, в Мордовии — 85, в Марий Эл — 50.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 74 913 случаев, в Ульяновской области — 39 124, в Саратовской области — 38 189, в Самарской области — 34 602, в Пермском крае — 33 949, в Оренбургской области — 30 669, в Пензенской области — 28 251, в Кировской области — 28 177, в Удмуртии — 21 922, в Башкирии — 20 901, в Чувашии — 17 455, в Мордовии — 14 434, в Татарии — 14 273, в Марий Эл — 9738.

Полностью выздоровели 347 180 жителей округа, за последние сутки выписаны 2439 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 7326 человек, за минувшие сутки скончались 58 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 67 летальных случаях в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 100 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 11 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 312 человек, в течение последних суток умер один житель республики. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 422 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, трое — в течение последних 24 часов.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в России подтверждено 3 425 269 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 23 315 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 2 800 675 жителей России, за сутки выписаны 21 786 человек. 62 273 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 436 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 562 321 человек.