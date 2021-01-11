Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом
Москва, 11 января, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. Об этом 11 января сообщает ТАСС.
Kremlin. ru
Алексей Мишин
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"Заболел коронавирусом. Первой заболела жена, заразилась в Челябинске, потом я», — сказал Мишин.
79-летний тренер отметил, что госпитализация ему не потребовалась и он находится не в больнице.
Напомним, с 24 по 26 декабря в Челябинске проходил чемпионат России по фигурному катанию.