Москва, 11 января, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. Об этом 11 января сообщает ТАСС.

Kremlin. ru Алексей Мишин

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"Заболел коронавирусом. Первой заболела жена, заразилась в Челябинске, потом я», — сказал Мишин.

79-летний тренер отметил, что госпитализация ему не потребовалась и он находится не в больнице.

Напомним, с 24 по 26 декабря в Челябинске проходил чемпионат России по фигурному катанию.