Киев, 11 января, 2021, 12:45 — ИА Регнум. 12 января в Киеве состоится встреча президентов Украины и Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

European People's Party Майя Санду

«Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведёт переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом», — сказано в сообщении.

Также ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, ранее Санду перечислила вопросы, которые намерена обсудить с Зеленским во время своего официального визита на Украину.