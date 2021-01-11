Москва, 11 января, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций является главным детищем Победы над фашизмом. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

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«Это главное детище Победы», — сказал в интервью РИА Новости политик.

Он призвал беречь и развивать международную организацию, а также реформировать, адаптировать к изменениям, которые произошли в мире.

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«Но для этого нужно восстановить доверие между ведущими державами», — подчеркнул экс-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что ООН является стержневым элементом системы международных отношений, сформированной после Второй мировой войны. По его словам, организацию нужно бережно сохранить, но «последовательно адаптировать её к реалиям современного геополитического ландшафта».