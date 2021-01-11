Степанакерт, 11 января, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Из Армении в Нагорной Карабах в сопровождении представителей миротворческих сил РФ на сегодняшний день возвратились в общей сложности свыше 48,5 тыс. беженцев. Об этом 11 января сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Беженцы Нагорного Карабаха возвращаются домой

«Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись около 48,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время миротворцы из России осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в регионе на 23 наблюдательных постах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиевприбыл в Москву, где должны состояться трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с его участием, а также с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.