Москва, 11 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. По итогам первых 11 месяцев 2020 года в России было продано 25 655 новых грузовиков иностранных компаний — на 15% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

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Также за отчётный период в РФ было реализовано 37 889 грузовиков российского производства. Здесь наблюдается падение продаж на 1,6% по сравнению с предшествующим годом.

В общей сложности в России с января по ноябрь 2020 года было куплено 63 544 грузовые машины (импортных и отечественных) — на 7,6% меньше к результатам 2019 года.

Чаще всего в РФ продавались грузовики КамАЗ. С начала 2020 года и по ноябрь включительно их приобрели 24 964 российских покупателя. Это на 1,4% больше, чем за тот же период 2019 года.

На втором и третьем местах соответственно расположились ГАЗ (7107 ед.; — 17%) и Scania (4239 ед.; — 2,3%).

Напомним, по итогам января — ноября прошлого года больше всего грузовых машин реализовывалось в Москве. За указанный период в российской столице было продано 7680 грузовых авто — на 11,5% меньше, чем в 2019 году.

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