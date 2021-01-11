Чита, 11 января, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Забайкальского края обнародовало итоги работы медицинских организаций в период новогодних каникул. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, за новогодние каникулы от запуска пиротехники пострадали в два раза больше человек, чем в 2020 году.

Николай Ярошенко. На приеме у врача. 1890

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Как пояснила заместитель министра здравоохранения Юлия Зверочкина, такие специфичные травмы получили 17 забайкальцев, а общее число травмировавшихся составило 88 человек. Холодовые травмы в первые дни нового года получили 25 человек, из которых 14 — читинцы. Впервые за последние три года зарегистрированы четыре летальных случая от отравления алкоголем и суррогатом.

«Приходится констатировать, что за праздничные дни выросла летальность по причине хронических заболеваний. Кроме того, три человека погибли при пожарах, а семь человек получили ожоги. Были зарегистрированы 10 ДТП, в том числе с пострадавшими. В одной из аварий в районе края два участника происшествия скончались до прибытия медработников, двоих госпитализировали в травмоцентр Шилкинской ЦРБ и ещё двоих транспортировали в краевую клиническую больницу», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за одни сутки — 31 декабря — пожарные Забайкальского края дважды проводили эвакуацию людей из горящих домов.

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