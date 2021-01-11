Ферзиково, Калужская область, 11 января, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Сотрудниками полиции в начале января 2021 года был задержан мужчина, который ранее правоохранительными органами был обвинён в изнасиловании, сообщили 11 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 31 марта 2013 года жительница калужского посёлка Ферзиково находилась в компании знакомых, где один из мужчин изнасиловал её. Сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность злоумышленника. Им оказался гражданин иностранного государства, находившийся на заработках на местной стройке. Однако мужчина сразу после совершения преступления скрылся. Следователи предъявили ему заочное обвинение и объявили в розыск. Расследование уголовного дела было приостановлено.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 50-летний иностранец находился на территории Российской Федерации незаконно, занимался временными подработками. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.