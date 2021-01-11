Москва, 11 января, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В России цены на бензин очень высоки по сравнению с другими странами, которые также являются экспортерами нефтепродуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что в России в 2021 году темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Сегодня прошли новости о том, что цены на бензин в 2021 году в РФ могут значительно вырасти. И на то есть целый ряд причин. Во-первых, растущая в цене нефть, которая восстанавливается после просадки в условиях пандемии, как обычно, способствует росту цен на топливо, — отметил Комолов. — В России поддерживается искусственный дефицит топлива, связанный с тем, что те пропорции распределения добытой нефти, которые складываются сейчас, оставляют на российском внутреннем рынке только четверть добытой нефти. А три четверти отправляются за границу. Экспортная альтернатива для российских нефтяных компаний значительно более выгодна, чем продажи на внутреннем рынке».

Всё это, по словам экономиста, приводит к тому, что в РФ цены на бензин очень высоки по сравнению с теми странами, которые выступают экспортерами таких же товаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Новака, правительство и Минэнерго держат на контроле ситуацию с ценами на топливо.