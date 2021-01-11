Москва, 11 января, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Ставка по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, будет снижена. Об этом 11 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, соответствующее постановление правительства РФ уже подписано. Ранее ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%.

«По новым правилам её максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых», — сказал Мишустин.

Глава правительства считает, что данная мера позволит бизнесу снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства.