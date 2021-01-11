Ярославль, 11 января, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Ярославской области примерно равны количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции и число выздоровевших пациентов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

ИЦК Данные по распространению коронавируса

По данным на утро 11 января в Ярославской области выявлено 190 новых случаев коронавируса, за минувшие сутки в регионе выздоровели 184 человека. Подтвержден смерть от COVID-19 еще 6 ярославцев. По сообщению регионального оперативного штаба умерли женщины 1939, 1949, 1957 и 1973 годов рождения, мужчины 67 и 73 лет.

За все время пандемии в губернии зарегистрировано 24 375 случаев коронавирусной инфекции, успели поправиться 22 902 человека. Умерло 240 пациентов с COVID-19. По сообщению регионального оперштаба в лечебных учреждениях региона находятся 1986 ярославцев с симптомами коронавируса, из них у 756 человек диагноз COVID-19 официально подтвержден.