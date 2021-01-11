Сочи, Краснодарский край, 11 января, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Сочи вошёл в тройку самых популярных направлений для авиапутешествий в январе 2021 года, рейтинг составил сервис OneTwoTrip

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

Первое место в рейтинге самых популярных туристических направлений в январе заняла Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем Сочи, продажи билетов куда по сравнению с январем прошлого года выросли, по данным сервиса, в два раза, сообщил RT. Также в десятку самых популярных у туристов направлений в России в январе вошли: Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала, Калининград.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять дней января 2021 года Сочи посетили 270 тыс. гостей — по сравнению с тем же периодом 2020 года турпоток вырос на 11%.