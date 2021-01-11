Кострома, 11 января, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Великий Устюг и Кострому соединит с Москвой туристический поезд выходного дня, сообщают Российские железные дороги. В Великом Устюге расположена резиденция Деда Мороза, а в Костроме — Снегурочки.

РЖД Поезд

Состав, следующий из Москвы в Великий Устюг и Кострому, а затем возвращающийся в столицу, будет курсировать между городами в период с 29 января по 28 марта 2021 года. Расписание рассчитано таким образом, чтобы туристы приезжали в Великий Устюг и Кострому утром, день проводили за экскурсиями, а ночевали в поезде.

В составе поезда будут плацкартные, купейные вагоны и вагоны первого класса, а также вагон-ресторан. Стоимость билетов варьируется от 2 до 7,8 тысячи рублей.