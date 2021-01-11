Москва, 11 января, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагает запретить катание на «ватрушках» в сцепке с автомобилем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Еще одна проблема — тюбинг привязывают к машинам. Мы обязательно внесем поправку в КоАП, запрещающую сцепку автомобиля с непригодными для этого средствами передвижения», — написал Жириновский в ТГ-канале.

За привязку к машине «ватрушек», саней, ледянок и тому подобного нужно лишать прав, потому что жизнь дороже, уверен парламентарий.

«Но, как показали прошедшие каникулы, многие этого не понимают, потому что несколько детей разбились о деревья во время катания на «ватрушке», привязанной к машине», — добавил депутат.