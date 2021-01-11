Владивосток, 11 января, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке 11 января ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Филиппеня отметила 100-летний юбилей. Ей вручили поздравительные открытки от президента РФ Владимира Путина и губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Медали ветерана

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Клавдия Филиппеня не воевала на фронтах, но мечтала бить врага. Всю войну она проработала на оборонном заводе в Хабаровске, где делали боеприпасы. Она собирала патроны.

«Наш завод имел особое стратегическое значение. Даже мужчин не брали на фронт. Всю свою ненависть к врагу, всё желание победить мы вкладывали в работу. На родном заводе и Победу встретили», — рассказала Клавдия Максимовна.

За самоотверженный труд в тылу Клавдия Филиппеня была удостоена медали и почетного статуса «Ветеран Великой Отечественной войны».

Уже после войны девушка закончила Хабаровский техникум и вместе с мужем переехала во Владивосток, где проработала начальником отдела кадров ТИНРО. Родила сына и дочь.

В январе юбилейные дни рождения отмечают 67 ветеранов — пять участников войны и труженики тыла. 22 приморцам исполнится 95 лет, 43 — 90 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Андрей Погажельский. В условиях самоизоляции фронтовика поздравил губернатор Сергей Носов.