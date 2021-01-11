Чебоксары, 11 января, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году увеличилось число пожаров и погибших в огне людей. Самый крупный пожар произошёл в Урмарском районе, где в огне погибли шесть человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 января, заявил на планёрке в правительстве глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Cap.ru Данные ГКЧС Чувашии

По его словам, с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в республике зарегистрировано 66 пожаров (за аналогичный прошлогодний период — 67). По данным ГКЧС Чувашии, неосторожное обращение с огнём предварительно стало причиной 24 пожаров (37% от общего числа возгораний), из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, нарушения правил устройства и технической эксплуатации печей и дымоходов произошло 20 пожаров (30%).

В огне погибли 15 человек, что втрое больше, чем было в соответствующий прошлогодний период. За указанный период число травмированных возросло с двух до шести, количество спасённых людей уменьшилось с 17 до семи.

Материальный ущерб от огненной стихии оценивается в 3 млн рублей (за аналогичный прошлогодний период — 7,2 млн рублей). Спасено товарно-материальных ценностей на сумму более 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл рано утром 1 января в деревне Онары Урмарского района. В нём погибли шесть человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, причиной стала неисправность бытовых электроприборов, в качестве одной из версий рассматривается неисправная работа холодильника.