Ярославль, 11 января, 2021, 10:48 — ИА Регнум. КПРФ и «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе планируют выставить кандидатов на пост председателя думы, ставший вакантным после гибели в автокатастрофе Алексея Константинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили лидеры фракций коммунистов и эсеров.

Ярославская областная дума

Пока дата выборов председателя не определена. На ближайшем заседании дума должна принять решение о прекращений полномочий Алексея Константинова. После этого, согласно регламенту, на выборы отводится не более 60 дней. Председатель избирается простым большинством голосов. Большинство в заксобрании имеет «Единая Россия», но оппозиция все же намерена принять участие в выборах.

«Мы планируем выставить своего кандидата. Пока что мы не обсуждали этот вопрос с товарищами, но лично я считаю, что нужно давать дорогу молодым», — сказал председатель фракции КПРФ Александр Воробьёв.

«Мы пока не обсуждали эту тему с коммунистами. Если выдвинется Воробьёв, мы, скорее всего, поддержим его. Если Александр Васильевич не будет участвовать, выставим своего кандидата», — сказал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин.

Также коммунисты и эсеры планируют выставить кандидатов на освободившееся место в одномандатном избирательном округе, где был избран Алексей Константинов. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования, одновременно с выборами в Госдуму РФ. Депутат будет избран менее чем на год, так как полномочия очередного созыва Ярославской областной думы истекают в 2022 году.