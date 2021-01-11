Вашингтон, 11 января, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Мощь российского тактического ядерного оружия оценил журналист Марк Эпископос в своей статье для журнала National Interest (NI), 10 января обнародованной изданием.

Иван Шилов ИА REGNUM Крылатая ракета 9М729

По мнению журналиста, существует широко распространенное мнение о том, что у России наличествует от трех до шести тысяч ядерных боеголовок, что меньше по сравнению с СССР, где по состоянию на 1991 год их было, по разным подсчетам, от 13 до 22 тысяч.

«Но тактических ядерных боеголовок у России по-прежнему больше всех в мире, и ничто не предвещает, что в ближайшее время что-то изменится», — подчеркивает автор.

Как заявляет Эпископос, сложность оценки количества ядерных арсеналов заключается в том, что универсального технического разделения боеголовок на «тактические» и «стратегические» нет, и данные термины — это грубое и приблизительное назначение данного вида вооружений. Так, стратегическая боеголовка используется против инфраструктуры противника (город или командный центр), а тактическая — как часть продолжения военных действий на поле боя, и четких границ данных стандартов не существует.

При этом журналист отмечает, что наибольшее количество российского ядерного оружия у ВМФ РФ, включая крылатые ракеты «Калибр», которые могут быть использованы кораблями, такими как подлодки и фрегаты класса «Адмирал Горшков».

На втором месте по количеству ядерного оружия в РФ, как считает Эпископос, находятся российские ВКС с бомбардировщиками Ту-22М3 и Ту-22М3М, и здесь наибольшую опасность, по мнению журналиста, представляет гиперзвуковая российская ракета «Кинжал», которую очень трудно перехватить. Кроме того, указывается, что новое поколение российских ядерных ракет воздушного базирования будет нести перспективный бомбардировщик ПАК-ДА, а сухопутные войска модернизируются ракетными комплексами «Искандер-М», которые тоже способны нести ядерные боеголовки.

В то же время журналист добавляет, что приведённые им примеры — это далеко не исчерпывающий список, а картина того, насколько широко ядерные боеголовки распространены в ВС РФ.

«Запасы тактического оружия России — это заслон против квалифицированного превосходства обычных вооруженных сил НАТО. Не столько средство для нанесения первого удара, сколько инструмент, чтобы выравнять ситуацию, если Россия начнет проигрывать крупную континентальную войну», — также подчеркнул эксперт и заключил, что ядерные боеголовки — это наиболее эффективное средство России для защиты своих границ и интересов безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-президент США Барак Обамарисковал жизнями жителей Соединенных Штатов тем, что соблюдал обязательства по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).