Чита, 11 января, 2021, 10:34 — ИА Регнум. На должность заместителя главы правительства Забайкальского края по инвестиционному развитию назначен сотрудник Высшей школе экономики Илья Акишин, сообщила сегодня, 11 января, пресс-служба губернатора.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Илья Акишин назначен вице-премьером правительства по инвестиционному развитию Забайкалья

«С Ильей Андреевичем мы вместе работали в Высшей школе экономики по большому спектру вопросов. Он прекрасно справлялся с задачами, занимался аналитикой регионального управления. Образован, эрудирован, четок в исполнении дел. Илья Акишин обладает необходимым стратегическим видением, навыками и знаниями для взаимоувязки целей и задач органов власти. Это особенно актуально в период глобальных вызовов, возникших вследствие пандемии. Поздравляю Забайкальский край с таким назначением», — сказал заведующий кафедрой государственной и муниципальной службы Высшей школы экономики, профессор Алексей Барабашев.

«Илья Акишин успешно провел стратегический маркетинговый анализ возможностей развития промышленных парков на базе атомных предприятий в Ангарске и Новосибирске. В итоге разработаны две концепции, которые были успешно защищены на всех уровнях власти. Была проделана профессиональная работа. На Дальнем Востоке ему предстоят задачи с высокой степенью ответственности, я думаю, он с ними успешно справится», — сказала руководитель по взаимодействию с органами власти топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Лейла Джавадова.

«За время работы в Институте государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Илья Акишин участвовал в реализации многих проектов по тематике стратегического развития регионов и муниципальных образований, совершенствования системы государственной службы, оптимизации бюджетной сферы. Заказчиками проектов были как федеральные ведомства, так и администрации субъектов Российской Федерации, в числе которых были Тульская, Ульяновская, Ярославская и ряд других областей. Илья Андреевич — один из лучших специалистов, как в силу профессиональной подготовки, так и практического опыта. Я всегда ценил его способность сконцентрироваться на решении приоритетных задач, умение организовать работу проектной команды, находить общий язык с коллегами в регионах. Надеюсь, что эти качества помогут ему на новом поприще», — прокомментировал назначение научный руководитель Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Андрей Клименко.

Акишин Илья Андреевич родился 29 января 1988 года в городе Котлас Архангельской области. Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: бакалавр экономики (2009 год, город Санкт-Петербург), магистр государственного управления (2012 год, город Москва). С 2008 года руководил проектами в области стратегического развития регионов России и повышения операционной эффективности органов власти и бизнеса, работая в крупнейших международных и российских консультационных организациях. В 2019—2020 годы осуществлял экспертно-аналитическую поддержку Губернатора Забайкальского края по вопросам стратегического развития региона. Является действительным государственным советником Забайкальского края 3 класса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое кадровое назначение за последние месяцы в забайкальском правительстве. В частности, 19 ноября на должность министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта назначен уроженец Хабаровского края, 45-летний Денис Удод.

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