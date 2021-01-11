Чебоксары, 11 января, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Чувашии предварительной причиной пожара в Урмарском районе, где 1 января погибли шесть человек, считают неисправность бытовых электроприборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 января, заявил на планёрке в правительстве глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Cap.ru Пожар в Урмарском районе. Фото: ГКЧС Чувашии

В ходе подведения итогов выходных праздничных дней, руководитель ведомства выделил «резонансный пожар» 1 января. Он произошёл в частном доме в деревне Орнары Урмарского района.

«Около 05:50 часов получили звонок на 112 о пожаре в жилом доме, в результате которого полностью огнём был уничтожен бревенчатый дом. К сожалению, поздно заметили — когда уже огонь полностью охватил сени дома, и сам дом тоже уже был в дыму полностью», — сказал Вениамин Петров.

По его словам, к прибытию пожарных дом был объят пламенем. В результате погибли шесть человек, в том числе трое взрослых и трое детей. В ведомстве отмечают, что ЧП подобного масштаба не было с 2015 года.

«Предварительная причина — неисправность бытовых электроприборов. Предварительно — холодильник», — отметил глава ГКЧС Чувашии.

По его словам, после этого происшествия были проведены экстренные заседания, прошли «ещё раз рейды по всем неблагополучным семьям, одиноко проживающим, особенно где есть несовершеннолетние».