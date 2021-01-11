Москва, 11 января, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В России растёт площадь городов и посёлков. Так, согласно расчётам, основанным на ежегодных государственных докладах о состоянии и использовании земель в РФ, за десять лет этот показатель увеличился на 5%, сообщает пресс-служба Росреестра.

Иван Шилов ИА REGNUM Урбанизация

Так, если на 1 января 2010 года площадь городских населённых пунктов в России составляла 8 млн га, то на начало 2020 года уже на 412 тыс. га больше, пишет ТАСС. Из этого объёма более трети пришлось на Москву. Так, в 2012 году площадь российской столицы увеличилась на 147 тыс. га за счёт присоединения новых территорий.

Несмотря на рост площадей, на сегодняшний день, по данным Росреестра, города занимают всего 0,5% от всего земельного фонда России, который оценивается в 1,7 млрд га.

Добавим, что за десять лет площадь земель в государственной и муниципальной собственности незначительно сократилась (менее чем на 1%) — с 7,09 млн га до 7,03 млн га. А вот площадь земель в собственности у физических лиц в границах городов за этот период увеличилась приблизительно на 50% — с 624,8 тыс. га до 946,3 тыс. га.