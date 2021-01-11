Берлин, 11 января, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Вирус SARS-CoV-2 не может размножаться в организме человека без фермента гуанилаткиназы 1 (GK1), пришли к выводу учёные из Тюбингенского университета. Об этом сообщает издание Merkur.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что специалисты разработали компьютерную модель размножения коронавируса. Выяснилось, что вирус заставляет клетку вырабатывать некоторые вещества, способствующие распространению инфекции.

По их словам, фермент GK1 является самым важным из них, когда его на время убирали из организма, то размножение SARS-CoV-2 прекращалось.

Учёные считают, что это открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования лекарств для лечения заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские ученые заявили, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70%, они могут заражать других людей, даже не подозревая об этом.

По словам специалистов, даже если носители инфекции не переболеют COVID-19, то смогут выработать иммунитет к заболеванию, хотя на это может потребоваться несколько лет.

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