Москва, 11 января, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Если бы страны бывшего СССР могли бы сохранить Союз в какой-либо форме, проблем в этих странах было бы меньше. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горбачев

«Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть», — сказал Горбачёв.

Он напомнил о своём восхищении народом Белоруссии: «И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться».

Горбачёв уверен, что процессу в Белоруссии требуется ответственное отношение со стороны всех его участников.