Пекин, 11 января, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Пекин изменил правила работы городских служб заказа такси после появления нескольких новых бессимптомных случаев COVID-19, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Unsonique Такси в Пекине

Пекин требует, чтобы пассажиры такси и платформ заказа такси регистрировали свое состояние здоровья через телефонное приложение. Водители могут отказать в обслуживании пассажирам, которые отказываются регистрироваться, сообщили в муниципальной комиссии транспорта Пекина.

Комиссия также приостанавливает работу служб заказа такси и водителей в районе Шуньи, где недавно произошла новая вспышка заболевания. Все платформы заказа такси также должны избегать заказов из этого районе.