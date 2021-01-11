Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области проверяли Исаакиевский собор, а также целый ряд площадей в городах двух регионов на предмет наличия взрывоопасных предметов. Причиной стал тревожный звонок в полицию Москвы от местного пенсионера.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Исаакиевский собор

По данным агентства «Оперативное прикрытие», вечером 10 января 65-летний мужчина поведал столичным полицейским о якобы готовящихся 11 января взрывах в Исаакиевском соборе и на некоей Соборной площади. Эту информацию он якобы узнал от незнакомца на улице.

Петербургская полиция, получив сообщение от московских коллег, проверила Исаакиевский собор, никаких опасных веществ и предметов там предсказуемо не нашлось.

С Соборной площадью пришлось посложнее: такие названия есть у площадей в Петропавловской крепости Петербурга, а также в Кронштадте, Пушкине (входят в состав Санкт-Петербурга), Гатчине и Шлиссельбурге (города в Ленинградской области).

«Их тоже проверили: мин нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечает источник.