Москва, 11 января, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Улучшения в области доступности здравоохранения, защиты окружающей среды и соблюдения прав человека хотели бы увидеть российские граждане в ближайшие 25 лет. Это показал опрос в рамках инициативы «ООН — 75: Глобальный диалог», проведённый всемирной организацией.

Люди будущего. Константин Юон. Х. на фанере, м. 66,5х100, 1929. Тверь

В опросе участвовали более 7 тыс. жителей РФ разного возраста и уровня образования. Результаты исследования говорят о том, что их интересуют не только проблемы здравоохранения, экологии и прав человека, но и снижение числа конфликтов в мире, повышение доступности образования, расширение возможностей для трудоустройства.

46% опрошенных полагают, что к 2045 году люди в целом будут жить лучше, 29% считают, что хуже, а 25% — что заметных изменений не будет. Оптимистичный настрой преобладает также в Белоруссии, Казахстане, Армении, Грузии и на Украине, сообщает ТАСС.

Однако в США 47% респондентов ожидают ухудшения условий жизни. Во Франции доля пессимистов составила 61%. Всего опрос проходил в 193 странах мира с участием более 1,5 млн человек.