Вашингтон, 11 января, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Пять российских хоккеистов попали в список из 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 11 января сообщает NHL Network.

Хоккейный шлем

НХЛ опубликовала список из 50 лучших хоккеистов лиги на данный момент. Первое место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, второе — Ната Маккиннон (Колорадо Эвеланш»), третье — Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

На четвёртом месте оказался форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Также в рейтинг попали ещё четыре российских игрока: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 7-е место), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 8-е), («Тампа», 17-е) и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 18-е).