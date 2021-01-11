Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В последний день новогодних и рождественских каникул, 10 января, в Петербурге 2141 человек обратился за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Это на 35% больше, чем в аналогичный день неделю назад, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия в Петербурге

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В этом органе обратили внимание, что к концу каникул пациенты стали активнее обращаться за медицинской помощью, однако это существенно не отразилось на общем количестве больных, поскольку рост числа новых пациентов компенсировался убылью за счет большого количества выздоравливающих.

«Медицинские службы города готовы к возможному росту обращений за медицинской помощью и госпитализаций в ближайшие дни», — заявили в Межведомственном совете.

Напомним, в последние дни в Петербурге ежедневно выявляется примерно по три тысячи новых носителей коронавируса. Ежедневно госпитализируется с ковидом и пневмонией примерно по 700 человек.