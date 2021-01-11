Ярославль, 11 января, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Вечером 10 января в Ярославле автомобиль «Киа Спектра» врезался в автобус «ПАЗ» на проспекте Октября. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Yarnews.net Авария в Ярославле

Автобус ехал по маршруту № 90 с. В результате ДТП пострадали три человека — водители обоих транспортных средств и кондуктор автобуса. Госпитализация им не потребовалась.

«У водителя автомобиля «Киа» установлено состояние алкогольного опьянения. Сотрудниками ГИБДД он был отстранен от управления транспортным средством. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) направлен для рассмотрения в суд», — сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

За прошедшие сутки в регионе сотрудники ГИБДД выявили восемь пьяных водителей.