Барселона, Испания, 11 января, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Три человека, которые подозреваются в террористической деятельности, задержаны национальной полицией Испании в Барселоне. Об этом 11 января сообщает газета El Mundo.

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Уточняется, что двое из задержанных — граждане Ливии, и ещё один — гражданин Марокко. По данным источников из отдела по борьбе с терроризмом, приводимым изданием, все задержанные могли прибыть в столицу Каталонии для того, чтобы вести подготовку к террористическим актам.

Также указывается, что двое из числа задержанных были включены в список боевиков, которые побывали в Сирии. При этом отмечается, что данное задержание стало возможным, благодаря поступившей от Алжира информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что в Грузии жители села Дуиси в Панкисском ущелье вышли на массовую акцию с призывом амнистировать пятерых человек, отбывающих наказание за пособничество международному террористу Ахмеду Чатаеву.