Нью-Дели, 11 января, 2021, 09:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 16,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 16 311 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 10 466 595.

Также сообщается, что за это же время в Индии 161 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 151 160.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 092 909 человек вылечились от нового заболевания, 16 959 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 18 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.