Омск, 11 января, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В последние дни новогодних выходных в Омске стало теплее, сильные морозы отступили, однако город накрыло снегопадом. Как сообщили ИА REGNUM 11 января в мэрии, дорожные службы приступили к мероприятиям по очистке магистралей ещё 9 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Фонтан в сквере им. Дзержинского напротив администрации города Омска

На сегодняшний день работы ведутся в плановом порядке. После ночного снегопада уборкой городской улично-дорожной сети занимаются все службы управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Проезжую часть автомагистралей обработали противогололедными материалами. Израсходовано более 1,3 тыс. тонн песоксоляной смеси и биохимического реагента. Вывезено более 4,1 тыс. кубометров снега, дороги прометены.

За сутки в Омске было задействовано 237 единиц спецтехники, привлечено свыше 400 рабочих.

Снегопад продолжается. Необходимые работы будут проводиться в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие сутки зимняя уборка магистралей и улиц Новосибирска пройдёт в усиленном режиме.

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