Ярославль, 11 января, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Директор департамента информатизации и связи Ярославской области Александр Догадин покинул свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Догадин уволился по собственному желанию. Заявление об этом он написал накануне Нового года. Чиновник проработал на этом посту два года, ранее трудился директором филиала «Ростелекома» в Ярославской и Костромской областях.

Работа департамента и его директора практически не попадала в поле внимания СМИ. В настоящее время обязанности главы департамента исполняет Павел Охапкин — первый заместитель директора.