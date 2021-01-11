Ростов-на-Дону, 11 января, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В арбитраж Ростовской области поступил многомиллионный иск к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» — гарантирующий поставщик на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление поступило в базу арбитража 4 января 2021 года. Сумма претензий составляет 11 496 836,08 рубля. На 21 января также назначено заседание по схожему иску, поданному в конце декабря 2020 года. Речь идёт о долге в 8 613 588,39 рубля.

Напомним, авиакомпания, базирующаяся в Таганроге, входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации. Предприятие ведёт свою историю с 1934 года. Среди известных сконструированных ею самолётов — амфибия Бе-200, Бе-103, Ан-30 и другие. Среди разработок последних лет — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50Э.