Барнаул, 11 января, 2021, 03:44 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве «Тальменка-банка» (Алтайский край) один из бывших топ-менеджеров, которого пытаются привлечь к субсидиарной ответственности, заявил о фальсификации доказательств. Вопрос исключения документов арбитраж Алтайского края, в котором слушается дело, планирует рассмотреть 22 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Банк, который остался без лицензии 23 января 2017 года, по размеру активов находился на 425-м месте в РФ. Свою печальную славу он получил после того, как десятки жителей Крыма получили требование о возврате кредитов, якобы оформленных ими в «Тальменка-банке», но которых они никогда не брали. Сообщалось как минимум о 700 пострадавших.

Афера: известный «в определенных кругах» банк и «липовые кредиты» крымчан

Среди крупных акционеров кредитной организации был и теперь уже бывший глава правления Олег Семкичев, владеющий долей 19,5%, с которого и ещё пяти его коллег конкурсный управляющий пытается взыскать более 2,4 млрд рублей. Требование о привлечении к субсидиарной ответственности пока не рассмотрено. Семкичев в рамках дела также подал «заявление о фальсификации доказательств, в котором он указал на недостоверность подписей, выполненных от его имени в индивидуальных условиях потребительского кредита» от 2016 года и графике погашения кредита. Он просил «исключить указанные документы из числа доказательств».

Напомним, на начало декабря 2020 года у банка установлены долги перед 249 кредиторами на общую сумму 2,47 млрд рублей.