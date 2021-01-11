Москва, 11 января, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 1 марта 2021 года планирует начать рассматривать банкротный иск к АО «Завод «Газстроймаш», которое было учреждено более 26 лет назад правительством Москвы, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Претензии ростовского ООО «Профи-менеджмент» поступили в суд ещё 23 декабря 2020 года. Дело было принято судьёй Величко в преддверии новогодних каникул. Истец требует признать компанию банкротом «по упрощённой процедуре ликвидируемого должника». В апреле 2019 года в пользу ООО с АО решением суда было взыскано 335 тыс. рублей задолженности по договору № 07-фин/18−02 от 9 июля 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Завод «Газстроймаш» учреждено в октябре 1994 года. Уставный капитал — более 153 тыс. рублей. Учредители — правительство Москвы, комитет по управлению госимуществом Москвы. Основной вид деятельности завода указан как аренда и управление собственным или арендованным имуществом. С 19 ноября 2020 года фирма числится в стадии ликвидации.