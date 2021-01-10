Якутск, 11 января, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о своей досрочной отставке. Главной причиной ухода с поста она назвала состояние здоровья.

Якутск.рф Сардана Авксентьева

Читайте также: «У нас новая Чудо-женщина»: соцсети о главе Якутска

«Семья серьёзно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — написала Авксентьева на своей официальной странице в Instagram.

Мэр столицы Якутии сообщила, что в понедельник 11 января внесёт в городскую думу заявление о сложении полномочий, и попросила на выборах поддержать своего первого заместителя Евгения Григорьева.

«На доверенном вами посту я трудилась честно. Ни я, ни мои родные не получали землю, квартиры, другие «блага», у нас нет бизнеса. Прошу, не драматизируйте ситуацию: незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряется столетиями», — обратилась к горожанам Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах мэра в сентябре 2018 года 40,46% жителей Якутска проголосовали за директора ПКК «Аэроторгсервис» Сардану Авксентьеву («Партия Возрождения России»). Баллотировавшийся от «Единой России» спикер гордумы Александр Саввинов набрал существенно меньше голосов — 30,96%.

В октябре 2018 года в своём Instagram Авксентьева заявила, что с подрядчиком, который укладывал асфальт прямо поверх снега, расторгнут все контракты, а саму контору внесут в список неблагонадёжных. Такая реакция мэра на ситуацию и другие её действия приводят пользователей в восторг. Запись по этому поводу на Pikabu собрала более 12 тыс. одобрительных голосов, а саму Авксентьеву назвали «Чудо-женщиной».