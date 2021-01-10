Анкара, 10 января, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от использования мессенджера WhatsApp, сообщает 10 января Bloomberg со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Отмечается, что Эрдоган принял такое решение из-за изменения политики конфиденциальности мессенджера.

Администрация Эрдогана переведет все ранее созданные в мессенджере группы в приложение BiP, которое принадлежит турецкой Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе администрация WhatsApp предупредила о предстоящем изменении пользовательского соглашения. Согласно новым правилам, WhatsApp будет делиться данными о пользователях со своей материнской компанией Facebook для интеграции с другими продуктами компании.

После этого некоторые пользователи WhatsApp выразили обеспокоенность в связи с тем, что это решение позволит Facebook использовать их данные в рекламных целях, а также может снизить уровень защищённости персональных данных.

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