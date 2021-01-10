Вашингтон, 10 января, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году, сообщает Politico со ссылкой на окружение политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что в ноябре 2020 года появилась информация, что Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024 году.

Однако, сообщают источники издания, он начал отказываться от этой идеи, поскольку ему надо будет опубликовать дополнительную финансовую документацию, что сделает его уязвимым для уголовных и гражданских расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что 25-я поправка к конституции, позволяющая вице-президенту и кабинету министров отстранить Трампа, будет использована в случае, если он станет «более нестабильным». По данным американских СМИ, на этой неделе стало ясно, что такой вариант нельзя исключать как возможный вариант развития событий.

Читайте также: Пенс не исключил отстранения Трампа в случае «нестабильности» президента